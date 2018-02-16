Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Zühtü Kalma, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, UNICEF raporlarına göre, dünyada 400 milyon yetim çocuk olduğunun tahmin edildiğini belirterek bunların arasında Myanmar, Afganistan, Çin, Irak ve Suriye'deki yetimlerin de yer aldığını söyledi.

Dünyadaki yetimlerin yarısının sokaklarda hayatlarını sürdürdüklerine dikkati çeken Kalma, "İHH İnsani Yardım Vakfı ilkesel olarak yetimleri, annelerinin veya birinci derece yakınlarının yanında desteklemektedir. Dünyada bu yetimlerin sayısına her gün 10 bin, her yıl yaklaşık 3,5 milyon çocuk eklenmektedir." dedi.

Kalma, ailelerini kaybeden kimsesiz yetimler için İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yetimhane çalışmaları yürüttüğünü vurgulayarak "11 ülkede 32 yetimhane faaliyettedir. Bangladeş, Filipinler, Türkiye ve inşallah da Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği olarak bizim açacağımız yetimhaneler ile bu sayı 37'ye çıkacaktır. Yetimhanelerimizde yaklaşık 3 bin kutsal emanetimiz hayata hazırlanmaktadır." diye konuştu.

Dernek olarak kalıcı eser inşa ettiklerini anlatan Kalma, şunları söyledi:

"Dernek olarak daha önce Uganda'da 'Ana Çocuk Sağlığı', Gambiya'da 'Kur'an Okulu' projelerini hayata geçirdik. Şimdi de inşallah Somali'nin başkenti Mogadişu'da 120 yetimin barınacağı 550 bin lira maliyetli yetimhane inşa edeceğiz. Bu projemiz, Trabzon olarak hepimizin projesidir. Yetimhanemize, Maçka'da şehit edilen Eren Bülbül'ün adı verilecek. Hem şehidimizin adını o ücra köşede dahi yaşatmak hem de kutsal emanetlerimizi daha güzel şartlarda hayata hazırlamak amacındayız."

Kalma, projenin tanıtımı amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla ilerleyen günlerde Trabzon'da program düzenlemeyi planladıklarını aktararak Trabzonluları projeye sahip çıkmaya davet etti.

Kampanya için ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alındığını aktaran Kalma, yaklaşık bir yılda tamamlanması planlanan yetimhaneye katkıda bulunmak isteyenlerin banka hesap numaralarına derneğin "trabzonihh.org" internet adresinden ulaşabileceklerini kaydetti.