Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Işıklar mahallesinde, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında H.Ş.'nin (68) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm. çapında Browning marka ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet 9 mm. el yapımı ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 1 adet 9 mm. çapında parebellum marka ruhsatsız tabanca ve (2) adet şarjörü ile bu tabancalara ait 112 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.