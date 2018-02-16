Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Suriye’nin Halep kentini bağlı Afrin ilçe kırsalında operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusu’ndan iki asker içtikleri sudan zehirlendi. Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasını getirilen Özgür Suriye Ordusu askerleri, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sudan zehirlenen 2 ÖSO askeri Kilis’e getirildi
16.02.2018 - 22:39 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin bölgesinde sudan zehirlendikleri şüphesiyle 2 Özgür Suriye Ordusu askeri tedavi için Kilis’e getirildi.
Etiketler : ÖSO askeri,Kilis,Afrin,
544207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544207.aspx
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