Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 EC 976, 23 AR 918 ve 23 DC 437 plakalı otomobiller aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.