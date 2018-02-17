Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 EC 976, 23 AR 918 ve 23 DC 437 plakalı otomobiller aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
Elâzığ'da üç otomobil çarpıştı: 6 yaralı
17.02.2018 - 01:09 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 01:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Etiketler : elazığ,kaza,trafik kazası,
544227 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544227.aspx
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