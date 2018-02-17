Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda, havan saldırısı sonucu gazi olan Kayserili Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin, GATA’da gördüğü 10 günlük tedavisinin ardından memleketine döndü. Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılanan gazi Şahin, duygusal anlar yaşadı.

Gazi olan oğlunu gözyaşları içerisinde bekleyen anne Elif Şahin, oğlu ile gurur duyduğunu söyleyerek, “Allah’ım canını bağışlamış. Annesi ona kurban olsun, yolunu bekliyorum. Kavuşacağım için çok sevinçliyim. Allah yardımcısı olmuş. Tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan sağlıklarını diliyorum. Yavruma kavuşacağım için çok mutluyum ama bir yandan babası yoğun bakımda yatıyor. Oğlumun durumunu duyunca kalp krizi geçirdi. Oğlumda babasının durumunu duymuş. Ben oğlumu 2 aydır Afrin’e gittiğinden beri görmüyorum. Ondan önce yılbaşında görüştük. Sonrasında da oraya gitti” ifadelerini kullandı.

‘Dağların aslanı’ sloganı ile karşılanan Gazi Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin de, otobüsten iner inmez annesine sarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden silah arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyen Şahin, “Vatan sağ olsun, ne diyeyim. Afrin’de halkımızın duasına ihtiyacımız var. Silah arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yapıyor. İyileşince tekrar gideceğim. İyileşir iyileşmez inşallah gideceğim” dedi.

Tekbirlerle polis otosuna bindirilen gazi Şahin, daha sonra Demokrasi mahallesinde bulunan baba evine gitti. Ayrıca, oğlunun yaralandığını duyan İsmail Şahin’in babasının kalp krizi geçirdiği, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali de, Türk bayrakları ile donatıldı.