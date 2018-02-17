Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babası Hakkâri’de vatani görevini yapmakta olan 1 yaşındaki epilepsi hastası Kuzey bebeğin ailesi, bebeğin yaşaması için hayırseverlerden yardım bekliyor. Can Demirci’nin bebeği Kuzey, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde babaannesi Berna ve annesi Ayça ile yaşıyor. Doğumundan sonra ilk 4 ay herhangi bir rahatsızlığı bilinmeyen Kuzey Bebek, bir gece aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından en yakındaki devlet hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran minik bebek, şok cihazları ile kendine getirildi ve nefes alabilmesi için boğazına bir delik açıldı. Daha sonra Kuzey Demirci’nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Zaman zaman nöbetler geçiren minik bebeğin yaşaması için kök hücre tedavisi görmesi gerekiyor. Ayça Demirci, “Çocuğum şu anda cihazlara bağlı olarak yaşamak zorunda. Eşim Şemdinli’de asker. Morali bozulmasın diye bebeğin durumunu söylemiyoruz” diye konuştu.