Bugün saat 14.00’te yapılacak açılış törenine, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katılacak. Dolmabahçe Sarayı I. ve II. Sergi Salonlarında, Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergilenecek. Ayrıca dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri ile Hereke Fabrikası’nda dokunmuş Kâbe örtülerinden örnekler de sergilenecek.
Dolmabahçe’nin hazineleri ziyarete açılıyor
17.02.2018 - 06:48 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolmabahçe Sarayı’nın I. ve II. Hazine Sergi Salonlarında, TBMM Millî Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluşacak.
Etiketler : dolmabahçe sarayı,
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