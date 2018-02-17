Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün saat 14.00’te yapılacak açılış törenine, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katılacak. Dolmabahçe Sarayı I. ve II. Sergi Salonlarında, Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergilenecek. Ayrıca dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri ile Hereke Fabrikası’nda dokunmuş Kâbe örtülerinden örnekler de sergilenecek.