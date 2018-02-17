Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ’a yardım ve yataklık eden, örgütün aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibin ardından dün gece İstanbul’da 3 ilçede 11 eve düzenlenen eş zamanlı baskında, 8’i Türk vatandaşı toplam 22 DEAŞ’lı gözaltına alındı. 14’ü yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal da ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.