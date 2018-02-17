Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpan TIR'ın sürücüsü, başka bir sürücünü yardımıyla aracından indi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Zeytin Dalı Harekâtı'na destek konvoyunda kaza
17.02.2018 - 13:57 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Konya'nın Altınekin ilçesinden konvoy halinde yola çıkan TIR'lardan biri, Konya-Ankara karayolu Altınekin yol kavşağı yakınlarında, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.
Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpan TIR'ın sürücüsü, başka bir sürücünü yardımıyla aracından indi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler : konya,afrine destek konvoyu,
544334 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544334.aspx
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