Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpan TIR'ın sürücüsü, başka bir sürücünü yardımıyla aracından indi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.





