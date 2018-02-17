Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yol verme kavgası nedeniyle kavga eden iki sürücü sinirlerine hakim olamayınca trafik birbirine girdi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Yol verme kavgası büyüyünce sürücü arabasından inerek diğer araca doğru gitti. Diğer araçtaki sürücüye küfürler yağdıran kişi, daha sonra aracına doğru gitti. Ancak diğer araçtaki kişi sinirlerine hakim olamadı.

ARAÇ TAKLA ATTI

İyice sinirleri bozulan cipteki sürücü, arabasının da avantajını kullanarak diğer araca zarar vermek istedi. Cip diğer aracın gazabına uğradı ve takla attı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaşanan bu olayın arkasından trafik durma noktasına gelse de ölen ya da yaralanan olmadı.