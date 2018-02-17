Olay dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bara eğlenmeye gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan Sefa Durmuş (37) kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, N.K, E.Ç, ve F.K isimli 3 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
Trabzon’da kavga, ölü ve yaralılar var
17.02.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Değirmendere mahallesinde dün gece bir barda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Etiketler : trabzon,Değirmendere,cinayet,
544340 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544340.aspx
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