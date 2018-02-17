Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Ömerler Köyü Mevkii’nde meydana geldi. Haftasonu tatili için ailesiyle birlikte Abant Tabiat Parkı’na gitmekte olan Mehmet Karakaş’ın kullandığı 81 FP 444 plakalı otomobil ile Abant Tabiat Parkı’ndan Bolu istikametine seyir halinde olan Şenol Kökdemir yönetimindeki 14 GA 135 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR VAR

Kazada, araç sürücüleri Mehmet Karakaş ve Şenol Kökdemir ile birlikte Hatice Karakaş, Mustafa Han Karakaş, Mehmet Furkan Karakaş, Derya Kökdemir, Mustafa Çağan Kökdemir ve Gizem Büyükküpçü yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis’lerine kaldırıldılar.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.