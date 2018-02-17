Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir merkezde 4, Bandırma’da 2, Ayvalık’ta 2, Edremit'te 9 ve Burhaniye ilçesinde 2 olmak üzere terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen toplam 19 kişiyi gözaltına aldı. Şu ana kadar adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken 6 kişi de serbest bırakıldı. Firar eden 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'de terör propagandası yapan 19 kişi yakalandı
17.02.2018 - 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 19 şüpheli şahıs yakalandı.
Etiketler : balıkesir,terör,sosyal medya,haberler,
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