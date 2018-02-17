Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doktorlar hastayı kaybettiklerini ailesine söyledi ve kadın için defin işlemleri başladı.

Storia sitesinin aktardığı habere göre kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı. Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü.

Tam 11 gün sonra, köylülerin şikayeti üzerine mezar açıldı. Uzmanlar cesedin yeni öldüğünü, el ve ayaklarında çırpınmadan kaynaklı kanamalar ve yaralar olduğunu fark etti.

Kadın günlerce mezarda yaşam savaşı vermiş, çırpınmış ve sonunda ölmüştü. Kalp krizinden sonra ölmeyen kadın diri diri toprağa gömülmüştü.