Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta Sultan Çiftliği Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Sabri Altunbaş'ın kaldırıldığı Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Bu arada bir aile, kızları Safiye Ü'nün kayıp olduğu iddiasıyla bir televizyon programına katıldı. Birkaç gün sonra programa gelen Safiye Ü. kayıp olmadığını, kaybolan eşi Arif Ü'yü aramak için kayınbiraderi Recep Ü. ile il dışına gittiğini anlattı. Safiye Ü. programda, kocası Arif Ü'nün, patronu Altunbaş'la ilişkisi olduğunu öne sürerek, "Patronum Altunbaş'ı öldüreceğim, senden de boşanacağım." dediğini aktardı.





Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Safiye Ü. ve kayınbiraderi Recep Ü'nün ifadesine başvurdu.

İfadeler doğrultusunda polis, cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle Recep Ü'yü gözaltına aldı.

Şüpheli Arif Ü'nün de Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığı belirleyen ekipler, düzenlenen baskınla şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, daha sonra Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Arif Ü. ve Recep Ü, adliyeye sevk edildi.