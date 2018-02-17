Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehadet haberi Ankara'da yaşayan babası Hasan Eker'e verildi. Merkeze bağlı Kalehisar köyü nüfusuna kayıtlı şehit Eker'in bekar olduğu cenazesinin yarın Kalehisar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit ateşi Çorum'a düştü
17.02.2018 - 22:43 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in memleketi Çorum'a şehit ateşi düştü.
Etiketler : Hakkâri,çorum,şehit,
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