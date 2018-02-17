Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehadet haberi Ankara'da yaşayan babası Hasan Eker'e verildi. Merkeze bağlı Kalehisar köyü nüfusuna kayıtlı şehit Eker'in bekar olduğu cenazesinin yarın Kalehisar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.