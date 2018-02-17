Edinilen ilk bilgilere göre, Hendek ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
17.02.2018 - 23:57 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : sakarya,silahlı kavga,
544444 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544444.aspx
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