Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre, Hendek ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.