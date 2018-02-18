Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak-Karabük demiryolu Balıkpazarı kavşağındaki hemzemin geçitten trenin yaklaşmasına rağmen elindeki bastonla karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, kapalı bariyerleri fark etmedi. Çevredeki bir kişi, yaşlı adamı, Zonguldak'tan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) gelen yük treninin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Görüntülerde, bariyerleri kapalı hemzemin geçitte vatandaşların beklemesi, karşıya geçmeye çalışan bastonlu bir kişinin karşıya geçmeye çalışırken son anda bir kişi tarafından kurtarılması yer alıyor.