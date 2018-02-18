Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da yaşayan Şevval Şimşek (17), geçen 23 Ekim’de Adapazarı-Karaman Kara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Şevval’ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Merhumun organları babaannesi Şehri Şimşek (67) ile İstanbul ve Kocaeli’de 6 hastaya nakledildi. Annelerinin sağlığı için olumsuz olabileceği düşüncesiyle Şevval’in ölümünü bir müddet gizleyen acılı aile, yaklaşık 3 ayın sonunda zor da olsa kötü haberi babaanneye verdi. Çok sevdiği torununun ölüm haberini alınca büyük hüzne boğulan yaşlı kadın, yaklaşık 10 yıldır diyalize girdiğini ve torununun böbreğiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi. İki duyguyu aynı anda yaşayan Şehri Şimşek “Böbreği torunumdan aldığımı sonra öğrendim. Bilseydim almazdım, onun canını yakmazdım. Bir yandan da seviniyorum, ‘Yavrumun böbreğini taşıyorum’ diyorum” ifadelerini kullandı. Baba Erhan Şimşek ise, “Anneme baktıkça kızımı görüyorum. Sanki o bana bakıyor” dedi. Anne İmra Şimşek de hem hüzünlü hem de mutlu olduklarını söyledi.