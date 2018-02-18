Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakamlığın talebi üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, dereden ve Vezirçiftliği Mahallesi’nde faaliyet gösteren iki fabrikanın atık malzemelerinden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara götürdü. Daha önce de böyle bir olayın yaşandığını belirten Başiskele Kaymakamı Atila Kantay “Bazı firmalarımız bunu bölgede yapıyorlar. Takibimiz devam ediyor” diye konuştu. Koku yüzünden evlerinin penceresini açamadıklarını söyleyen Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe ise “Her sene bu dereye gelip kimyasal malzeme döküyorlar. Geçen yıl bütün balıklar öldü. Şu an dereye yüzmeye girseniz kanser olursunuz” dedi. Öte yandan, dereye boşaltılan kimyasal maddenin üst kısımlardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı.