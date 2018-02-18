Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Mimar Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman imzası taşıyan caminin ana taşıyıcıları tamamlanırken, küçük iki kubbesi inşa edildi, ana kubbesi ve minarelerin yapımına başlandı. Cami bir taraftan yukarı doğru yükselirken, otopark olarak kullanılacak alt katlardaki çalışmalar sürdürülüyor. Taksim Meydanı'nda silueti belirgin bir hâl alan caminin etrafındaki bazı binalar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilerek yıkıldı ve cami alanına eklendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bir yılda caminin ortaya çıkmaya başladığını belirterek "Bir yıl sonra bugünden çok daha farklı bir durumda oluruz. Cami kubbe yapımıyla finale doğru gidiyor. Bina bir yandan yukarı doğru yükselirken diğer yandan aşağıya doğru devam ediyor. Cami, ramazan ayında alt katta, birinci bodrum katında namaz kılınacak hâle gelir. İnşaat devam ederken nostaljik tramvayın mekânı da yapılıyor. Yerin altı tramvayın mekânı, üstü de caminin avlusu olacak. Ayrıca caminin aşağı katları kültür-sanat merkezi olarak ayrı bir etkinlik yapma imkânıyla bölgemize bir başka heyecanı da taşımış olacak" dedi.