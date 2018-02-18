Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje kapsamında, tarihî Yedikule Bostanlarının, kentsel ekosistemin bir parçası olarak korunacağı ve Kentsel Tarım Parkı konsepti ile yeniden hayat bulacağı bildirildi. Projenin, tarihî İstanbul Yedikule Karasurlarının Yedikule tarafındaki kenarında bulunan yaklaşık 75 bin 230 metrekarelik alanın yüzde 28'inde uygulanacağı belirtildi. Proje kapsamında Kentsel Tarım Parkı olarak tasarlanacak alanda, Şifa Kafe, sera ve atölyeler, pazar, ateşsiz piknik, dinlenme, farklı yaş grupları ve engelli çocuklar için oyun, basketbol antrenman alanları, bisiklet yolu, hasat lokantası, şifalı ve çiçekli bitkiler bölümlerinin yer alacağı kaydedildi. Seralarda, sebze üretim atölyesi, arıcılık, kompost, bahçe yapıları, geri dönüşüm ve ahşap ürün atölyelerinin tasarlandığı, bostan ve üretim faaliyetleri için pazar veri ve festival alanı bulunacağı aktarıldı.