Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kişi başına günde ortalama 1 kilogram çöp çıkıyor. 39 ilçeden toplanan günlük ortalama 18 bin 500 ton çöp, İBB'ye ait 8 katı atık aktarma merkezine getiriliyor. Çöpler burada sıkıştırılarak Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bulunan düzenli depolama alanlarına taşınmak üzere tırlara aktarılıyor. Taşınan çöpler, günde ortalama 800 sefer yapılarak, elektrik, yakıt ve gübreye dönüştürülüyor. Silivri Seymen’de 226 hektarlık alanda 12 bin ton, Şile Kömürcüoda’da 233 hektarlık alanda günde ortalama 6 bin 300 ton atık bertaraf ediliyor. Düzenli depolama sahalarında çöpün çürümesiyle açığa çıkan metan gazı, Eyüp Odayeri ve Şile Kömürcüoda'da bulunan düzenli depolama sahasında kurulu iki tesiste, borularla toplanarak elektrik enerjisine çevriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Depolama ve Aktarma İstasyonları Şefi İbrahim Keskin, "İstanbul'un çöpünden 389 bin megavat elektrik enerjisi üretiyoruz. Trabzon gibi 800 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Çöplerden oluşan sızıntı sular da fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılıp bahçe sulama suyuna çeviriliyor. Evsel atıklardan elde edilen kompost ise İstanbul'un bahçeleri ve parklarına dikilen çiçeklerin yetiştirilmesinde kullanılıyor. Ayrıca atıktan türetilen yakıtlar da çimento fabrikalarında ilave yakıt olarak değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.