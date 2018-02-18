Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Boğa Heykeli ve Koruma Alanı" içerisinde ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına göre uygulama yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Ömer Şahan “Bugün alınan kararla heykel planlara işlendi. Kaldırılıp kaldırılmayacağı kararından da uzaklaştık. Çok güzel bir gelişme, Kadıköy'ümüze hayırlı olsun" dedi. Sultan Abdülaziz tarafından 1864 yılında sanatçı Rouillar'a Paris'te yaptırılan ve orijinal adı "Dövüşen Boğa" olan Kadıköy’ün Boğa Heykeli, uzun yıllar çeşitli noktaları dolaştıktan sonra Altıyol'a konuldu. Boğa, kısa sürede Kadıköy’ün en önemli sembollerinden birine dönüştü. Altıyol Boğa Heykeli, Kadıköy'e gelenlerin mutlaka adres tariflerinde yer alan, vatandaşların sevdikleriyle fotoğraf çekildikleri ve Fenerbahçe taraftarlarının da kutlamalarını yaptıkları yer olarak biliniyor.