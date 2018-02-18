Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde vatandaşlar, eski okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Müjdat Koç’a (33) ait olduğunu belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Müjdat Koç’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.