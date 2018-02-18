Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Tunceli’de güvenlik güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 4 kişiyi belirledi. Bunun üzerine savcılık talimatıyla 4 şüpheli, il merkezi, Nazımiye ve Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

