Gördes-Köprübaşı karayolunda meydana gelen kazada, Ramazan Şentürk  idaresindeki 45 RA 9373 plakalı kömür yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Şentürk yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan  Ali Sarı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, daha sonra  Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 


Hayatını kaybeden Sarı'nın cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının olay  yerinde yaptığı inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Traktörün altında kalan sürücü öldü 
Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Satılmış  Karatepe'nin (60) kullandığı traktör, Çakmaklı Mahallesi'nde devrildi. Traktörün  altında kalan Karatepe, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın yolda meydana gelen göçük sonrası sürücünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığı iddia edildi.