Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikdat Şimşek, bu yıl ortalamanın altında olan yağışlarla birlikte oluşan kuraklık riski nedeniyle suyun doğru kullanımı ve var olan suyun depolanması ile ilgili başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşlara önerilerde bulundu. İnsanların kendinden başlayarak ortak akıl ile bu işe duyarlı olması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurgulayan Şimşek, “İhtiyacımız olan suyu kullandıktan sonra hemen kapatmamız, duş alıyorsak fazla suyu israf etmememiz, sulama yapan çiftçilerin ihtiyacı olmayan suyu kullanmaması, su havzalarının belli bir potansiyelde belli bir alanda toplanması ve su kanallarının üstünün kapalı olması lazım. Yağışlarla gelen suların bir yerlerde depolanarak verimli hale getirilmesi, baraj sayılarının arttırılması gerekir” diye konuştu.

“Ağaç sayısının arttırılması gerekiyor”

Ağaç sayısının arttırılmasının önemine de dikkat çeken Şimşek, şunları kaydetti:

“Ağaç demek aynı zamanda yağışın çekimi demektir. Dolayısıyla o alanda toprakta fazla nem kaybı olmuyor. Gölge yapıyor ve benzeri birçok konuda suyun tutulmasında yardımcı oluyor. Dolayısıyla mutlak surette alanın yeşillendirilmesi gerekiyor. Bunun yanında ülke bazında platformların düzenlenmesi ve küresel bazda alınan kararların yasal çerçeveler içerisine alınarak pratiğe konulması ve yasaların da o yönde zorlayıcı olması gerekiyor. İnsanların da eğitim noktasında bilinçlendirilmeleri lazım. Bir kişi çocuğunu nasıl eğitiyorsa kuraklık ile ilgili durumlarda o yönde eğitim alması ve pratiğe uygulaması lazım ki başarı bir bütün olarak ele alınsın. Çünkü biz sadece bulunduğumuz noktada yaşamıyoruz aynı zamanda evrende yaşıyoruz. Dolayısıyla da dünyada olup biten her şeyden insanlar etkileniyor. Söz konusu da kuraklık olduğu için onunla ilgili tedbirlerin de toplu halde alınması ve o konuda kişilerin de bilinçlenmesi gerekir ki çözümler ortaya çıksın.”