Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alper Demir idaresindeki 45 ZF 504 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi Bozyaka mevkisinde karşı yönden gelen İbrahim Öztürk'ün kullandığı 20 AU 788 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler, otomobildeki Mehmet Örnekci ile minibüste bulunan Bekir Öztürk yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Örnekci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.