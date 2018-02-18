Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da hafta boyunca etkisini sürdüren soğuk havanın ardından vatandaşlar hafta sonunda güneşin tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte pazar tatillerini deniz kenarı ve parklarda geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, yazdan kalma bir günü yaşamanın tadını çıkardılar.

Yenikapı sahiline akın eden vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri ise piknik yapmayı tercih etti. Çocuklar ise bisiklet sürüp parklarda oyun oynadılar. Taksim Meydanı'nda ise bazı vatandaşlar çimlere oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar, “Hava güzel ve güneşli olunca ailecek sahile gelelim istedik. Çocuklar için de iyi oldu. Deniz havası aldılar. Bisiklet sürüyorlar. Biz de yürüyüş yapıyoruz. Güzel bir Pazar tatili geçiriyoruz” diye konuştular.

Güzel havanın tadını çıkaran çocuklar ise, “Hava çok güzel biz de eğleniyoruz. Bisiklet sürüyoruz. Her gün böyle olursa güzel olur ama kar da yağsa eğlenceli olur” dediler.

