Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken Bodrum’da ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Dünyaca ünlü Kumbahçe plajında ise adım atacak yer kalmadı. Güneşli havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar kitap okurken bazı vatandaşlar ise bikinilerini giyerek güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe sahilinin yanı sıra Gümbet, Bitez, Ortakent ve Turgutreis sahilleri de vatandaşların akınına uğradı.

Bodrum’da yaşayan Ukraynalı Maria Lashchova 4 yıldır Bodrum’da yaşadığını ifade ederek, “Yaz kış Bodrum’da yaşıyorum. Her mevsim çok güzel, hava çok güzel” ifadelerini kullandı.

