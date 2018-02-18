Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen 2 kişi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından gümrükten yürüyerek çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde Edirne Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa uygulama yapan jandarma ekipleri, yürüyerek gelen kişilerin üzerlerinde bir şeyler olduğunu fark ederek durdurdu. Bulgaristan uyruklu İ.A.Z. ve S.D.I.'nın vücudundaki şişlikten şüphelenen ekipler arama yaptı. İki kişinin üzerinde vücutlarına koli bandıyla sarılmış 16 şişe gümrük kaçağı içki ile sigara ele geçirdi. Şüphelilerin kaçak içki ve sigaraları sınırdan geçirmek için bu yöntemi kullandıkları tespit edildi. Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri için Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

