Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi Molla Gürani Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 15 LE 371 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Etki, Bayram Etki, Serdar Çam ile Mustafa Çam yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ahmet Etki, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.