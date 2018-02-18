Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde ikamet eden Veysel ile Saliha Akdemir çiftinin 4 çoğundan ikisi Şerife Akdemir (20) ile Tülay Akdemir (18) soba kurulu odada birlikte uyudu. Haftada sonu sabah 09.00 saatlerinde çocuklarını uyandırmak için odaya giren aile durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Şerife Akdemir'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, durumu ağır olan Tülay Akdemir Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla Ankara GATA'ya sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede sobanın borusunun çıkması sonucu odaya yayılan karbonmonoksit gazdan iki kız kardeşin zehirlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.
İki kız kardeşi soba gazı ayırdı
18.02.2018 - 17:29 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta aynı odada uyuyan iki kız kardeşten biri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken diğerinin hastanede tedavisi sürüyor.
Etiketler : tokat,soba gazı,soba zehirlemesi,
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