Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde ikamet eden Veysel ile Saliha Akdemir çiftinin 4 çoğundan ikisi Şerife Akdemir (20) ile Tülay Akdemir (18) soba kurulu odada birlikte uyudu. Haftada sonu sabah 09.00 saatlerinde çocuklarını uyandırmak için odaya giren aile durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Şerife Akdemir'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, durumu ağır olan Tülay Akdemir Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla Ankara GATA'ya sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede sobanın borusunun çıkması sonucu odaya yayılan karbonmonoksit gazdan iki kız kardeşin zehirlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.