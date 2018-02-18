Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 17 Şubat Cumartesi sabahı Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan kiraladıkları otomobille Kocaeli’ne gelen 2 şahıs, kapısını kırarak girdikleri evde buldukları otomobilin anahtarını çaldı. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, aldıkları anahtar ile dışarıda bulunan otomobili çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde kapının kırıldığını ve otomobilin de çalındığını gören vatandaş, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik incelemeler sonucu F.D. (27) ve İ.K. (32) isimli zanlıların İstanbul’dan kiraladıkları otomobille Kocaeli’ne geldikleri belirlendi. İ.K. isimli şahıs İstanbul’un Ümraniye ilçesinde hırsızlıkta kullandıkları kiralık araç içerisinde yakalandı. F.D. ise Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki evine yapılan operasyonla yakalanırken, şahıslar tarafından çalınan lüks otomobil bulunamadı. Polis ekipleri çalınan otomobili bulmak için incelemelerini sürdürürken, 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların hırsızlıktan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu öğrenildi.