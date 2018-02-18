Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yılların en kurak kışını yaşadığımız bu yıl, dün akşam Van merkezde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray yolunda araçların mahsur kalmamaları için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgede çalışma başlattı. Zaman zaman fırtına ve tipinin etkili olduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları yürütülürken, trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.