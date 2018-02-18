Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Şubat günü Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde meydana gelen olayda E.B.Ö. isimli genç kızı sokak sokak arkasın dan yürüyerek takip eden sapık, genç kızın evinin bulunduğu apartmana girdiği esnada üzerine atlayarak tecavüz etmeye çalışmıştı. Genç kizin direnç gösterip bağırması üzerine korkuya kapılıp kaçan sapığın yakalanması için harekete geçen Zeytinburnu İlçe ve Asayiş Şube ekipleri yaptıklari kamera incelemesinde önce eşkalini ardından kimliğini belirledigi sapığı saklandığı adrese bu gün sabah saatlerinde baskın yaparak yakalayıp gözaltına aldı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin H.A.S. isimli (21) yaşında yabancı uyruklu bir sahis olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili tahkikat için Asayiş şube Müdürlüğüne teslim edilen sipahinin ilk ifadesinde suçu inkar ettiği öğrenildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli sapığın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

ŞÜPHELİ ŞAHSI KOVALADILAR

Apartmanın içerisinde çığlıkları duyan bina sakinleri apar topar genç kızın yanına gelerek durumu sordular. Ardından bina çıkışına doğru kaçan şüpheliyi gören bina sakinleri, saldırganın peşine düştü. Apartmandan hızlıca kaçan şüpheliyi kovalayan bina sakinleri, cuma saati olması ve mahallenin kalabalık olması sebebiyle şahsı gözden kaçırdı. Durumu ailesine anlatan E.Ö., polis merkezine giderek kendisini takip eden şüpheliden şikayetçi oldu.

GENÇ KIZI VE ADIM ADIM TAKİP EDEN ŞAHIS KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız evine giderken geçtiği sokaklar üzerinde şüpheli tarafından takip ediliyor. Oturduğu apartmanın sokağına geldiğinde kendisini adım adım takip eden şüpheli genç kız apartmana girdikten hemen sonra apartmana giriyor. Bir süre sonra apartmandan hızlıca inen şahsın önce binanın önündeki direğe çarpması, ardından yalpalayarak kaçış anı görüntülere yansıyor.