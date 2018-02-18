Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni, Raco ekseninde yapmış olduğu operasyonlarda Dervişe köyünü ele geçirdi. ÖSO askeri operasyonda esir aldıkları bir teröriste su verdi. Bu an fotoğraf karesine yansıdı.