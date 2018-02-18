Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki İsmail T., iddiaya göre, eşi Hürü T. (72) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu İsmail T. evde bulunan av tüfeğini alarak Hürü T.'yi silahla vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Hürü T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından cinayet silahı ile yakalanarak gözaltına alınan İsmail T., polisteki işlemlerinin ardından Kadirli Adliyesine sevk edildi. Burada alınan ilk ifadesinin ardından İsmail T.’nin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail T. ile Hürü T.’nin 50 yıllık evli oldukları; 2’si engelli 7 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.