Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Seydikemer İlçe Müftülüğü “Çağırın Gelelim Kur’ân Öğretelim” projesiyle esnafa ve memura iş yerinde Kur’ân-ı kerim öğretiyor. Broşürü doldurarak kutsal kitabımızı öğrenmek isteyen esnafın başvurusuyla iş yerlerine giden din görevlileri, belirlenen saatlerde vatandaşa ders veriyor. Vatandaşla sohbetleri sırasında bazılarının Kur’ân-ı kerim okumayı bilmediğini, açılan kurslara da iş yoğunluğu nedeniyle gelemediklerini öğrendiğini söyleyen İlçe Müftüsü Zekeriya Bülbül “Onlar bize gelemeyince ‘Biz onlara gidelim’ dedik. Proje kapsamında istiyoruz ki Kur’ân-ı kerim okumayı bilmeyen kalmasın. Bize zor gelmez, yorgunluk vermez, bilakis sevap kazandığımız için gurur duyar, onur duyarız. Tek gayemiz var, yeter ki herkes Kur’ân okusun” dedi. Projenin ikinci ayağında, kamu çalışanları için “Mesai arası Kur’ân molası” sloganıyla öğle arasında yarım saatlik Kur’an-ı Kerim dersine gelenlere de çorba ikram edilecek.