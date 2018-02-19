Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buka tarafından tasarlanan ürünlerde özgürlük, yenilikçilik, hayalci düşünceyi iletmesi özelliğiyle ‘kozmik mor’ olarak tanımlanan ‘ultra Violet’ Pantone tarafından yılın rengi seçildi. Renk skalasında birbirinin tamamen zıttı olarak konumlanan kırmızı ve mavinin buluşmasından doğan bu rengi; özellikle dekorasyonda sıklıkla göreceğiz. Buka Tasarım ve Proje Müdürü Hans Jörg Stöger; morun nerelerde kullanılabileceğini şöyle anlatıyor:

Evlerinde morun enerjisini isteyenler duvardan mutfak dolaplarına, oturma gruplarından yastıklarına kadar birçok alanda bu rengi kullanabilir. Çalışma ofislerinde de mor laleler ya da aksesuarlar kullanılabilir.

Morun pek çok tonunu göreceğiz bu yıl bu rengi pastel renklerle bir arada kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Salonda mor kullanmak, enerjiyi yükselteceği için oldukça faydalı olacak. Moru beyaz, pembe ya da vizon renklerle kullanırsanız daha ferah olur.

Koltuklarınız açık renk ise kırlentler mor olabilir. Mor, gri halı ile de çok iyi kombinlenebilir.

Açık mor tonları romantik ve nostaljik bir etkiye de sebep oluyor. Yatak odaları için ideal olabilir.