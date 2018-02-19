Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hâl böyle olunca, güne ait rakamlar da büyüdükçe büyüdü. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Morhipo.com’un analizine göre bu yıl Sevgililer Günü kampanyalarında satış rakamları 2017’nin 1,5 katına ulaştı, ciro yüzde 451 arttı. ‘Aşkın rengi kırmızı’ yönlendirmesine rağmen lacivert ilk sırada yer aldı. Kırmızı, kahverengiyle birlikte son sıraya düştü. Bu yıl Sevgililer Günü’nde kozmetik satışları yüzde 280, iç giyim satışları yüzde 215 arttı. Bu özel gün için hazırlığa kadınlar 1 ay önce başlarken, erkekler seçimini son ana bıraktı.