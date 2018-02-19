Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayısının bir çok faydası olduğu biliniyor. Ancak detaylı olarak hangi hastalığa, hangi organımıza iyi geldiği bilinmiyor. Biz de sizler için kayısının faydaları nelerdir başlıklı haberimizde kayısının faydaları ile ilgili bilgilere yer verdik. Kayısı özellikle Malatya'da vatandaşın geçim kaynağı. Yüzde 80'lik bir kısım ihtiyaçlarını kayısıdan karşılıyor. Sağlığa faydalarıyla da büyük ilgi görüyor. Peki kayısının faydaları nelerdir?, nelere iyi gelir, naıl tüketilmeli? İşte kayısı hakkında merak ettikleriniz

KAYISININ FAYDALARI NELERDİR?

Kayısıcı esnafı Erdal Doğan, Malatya kayısısının kalp, astım, bronşit, kabızlık, mide rahatsızlığı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Doğan, sabah aç karına 3 veya 4 adet kayısının yenilmesinin hazmı kolaylaştırdığını belirterek, “Malatya kayısısı kalp, astım, bronşit, kabızlık, mide zayıflığı, bağırsak zayıflığı gibi bir çok hastalığa iyi geliyor. Özellikle gün kurusu kayısı mide rahatsızlıklarına bire birdir diyebilirim. Sabah aç karına 3 veya 4 kez yenildiği takdirde mideyi çalıştırır. Kısacası Malatya kayısısı her derde devadır” dedi.

TANITIMI YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde tarihi bir dizide Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın gönderdiği kayısıların, oyuncular tarafından ‘Ahmet Efendi Malatya’dan kayısı göndermiş’ şeklinde konu edilmesin de değinen Erdal Doğan şunları söyledi:

“O çok izlenen dizide kayısımızın tanıtımının yapılması hakikaten büyük bir olaydı. Bu tanıtım kayısımıza olumlu yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Kayısının bilinmeyen özelliklerinin tanıtımı aslında çok önemlidir. Bu dizi vasıtasıyla güzel bir tanıtım yapıldı diye düşünüyorum.”

Hediyelik kayısı satışı yapan esnaf Kaya Doğan ise Malatya kayısının beyne de bir çok yararının olduğunu söyledi. Kaya Doğan, “Kayısının sağlığa faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle beyne sağladığı yarar çok önemli. Bağırsağa, karaciğere ve hatta kana da faydası var. Kayısımızın E vitamini özelliği de var. Şu an Malatya kayısısı 17 TL ile 20 TL arası fiyatta satılıyor. Buradan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın takip ettiği bir dizide Malatyamızı tanıttı. Bunun tarifi yoktur. Bu tanıtımdan dolayı kayısımız yoğun ilgi görüyor diyebilirim. Unutmadan, öğrencilerimiz de sınavlar için mutlaka kayısı yemeliler. Sınav günleri yaklaşıyor. Ders çalışırken kayısıyı yanlarından hiç eksik etmesinler” diye konuştu.

KURU KAYISIYI NASIL TÜKETMELİYİZ?

Kuru kayısı bir çok besin değerine sahiptir, özellikle kabızlık şikayeti çekmekte olan insanlar için kuru kayısı birebir faydalı meyvelerden bir tanesidir. Bağırsaklarımızı düzene sokar ve sağlıklı çalışmasına sebep olur. Diğer taraftan ise oldukca fazla potasyum içeriğine sahip bir besin olarak bilinmektedir. Kayısının bir çok yararı bulunmaktadır, bunlardan bir taneside kalp sağlığında önemli bir yeri olmasıdır.

Fazla tükettiğimiz kuru kayısı kan şekerini düşürmektedir, bu sebeple kan şekerini fazla etkilememesi için dikkat etmemiz gerekmektedir. Pratik bir ara öğün olarak kolaylıkla tüketebileceğiniz kuru kayısı, yüksek besin kaynağına sahipken, ne yesem diye düşünen pek çok insan içinde lezzet kaynağı olarak bilinmektedir.

Kuru kayısılarımızı ara öğün olarak tüketmek isteyenler,kayısıları yıkadıktan sonra, ince ince kübik şekli vererek yoğurt ile tüketimini sağlayabilirler. Lift yapısı sindirim sisteminizin dengesini sağlarken, bağırsaklarımızın daha kolay hareket etmelerini de sağlamaktadır