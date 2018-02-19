Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Türk Çaybaşı mevkinden geçen Sakarya Nehrinde ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan bir erkek cesedi su yüzeyine çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarmaya haber verilmesiyle birlikte ceset nehirden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin omzundan vurularak, ayağına zincirle ağırlık bağlanmak suretiyle çürümesi için nehre atıldığı belirtildi. Cesedin çürümeye başladığı ancak cesedin cebindeki kimlikten Ercan Demiral’a ait olduğu anlaşıldı. Öte yandan Ercan Demiral için yakınları iki ay önce İstanbul Üsküdar’da kayıp ilanı verdiği bilgisine ulaşıldı.