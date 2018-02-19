Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı geldi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için yapılan uyarıların ardından beklenen kar geliyor. Vatandaş hafta sonu hava nasıl olucak diye merakla aratıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak, 25 Şubat Pazar hava durumu verileri Meteoroloji'den geldi. İşte son dakika hava durumu tahminleri ve İstanbul hava durumu haberleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji’nin orta ve uzun vadeli tahmin sayfasında 25 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da hafif de olsa kar bekleniliyor.



Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari çevrelerinde bugün etkili olacak kar yağışı sebebiyle kar kalınlığının 60 cm yüksekliğe kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yeni haftada ise pazartesiden itibaren haftanın ilerleyen günlerine kadar yurdun birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Van, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Haftanın son gününde Akdeniz'in doğusunda Hatay çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar Doğu Anadolu'nun batısında yağmur olarak yere inerken bölgenin kalanında kar olarak kendini gösterecek. Yurdun geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yeni haftanın ilk gününde yurdun genelinde yağışlar mola verecek, ikinci gün ise yer yer Marmara'da, Ege'de Akdeniz ve yer yer Karadeniz'de yağış geri gelecek. Denizlerimizde rüzgarlar orta kuvvet ve üzerinde esiyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





4 İL İÇİN DAHA KAR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Ağrı çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, rakımı yüksek ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Van çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusundaki ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde başlayacak yağışların ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yoğun kar (50 santimetre üzeri) yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hakkari çevrelerinde ise akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden sonra kara dönmesi ve il genelinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada, buzlanma ve don olayı, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında da bulunuldu.