Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada bir başka örneği bulunmayan kılıç, tarihin en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa’da iki greyder kepçesi operatörü tarafından tesadüfen bulundu.

O dönem Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli iki kepçe operatörü Hitit Krallarından Tuthaliya’ya ait olan tarihi kılıcı Boğazköy Müzesi’ne teslim etti. Burada yapılan incelemede Hitit dönemine ait olduğu anlaşılan kılıç, daha sonra Çorum Müzesi’ne nakledildi.

Sert bronzdan ve döküm tekniğiyle yapılan kılıcın balçak kısmında yer alan perçin deliklerinden itibaren kabzaya geçen kısmın dövülmek suretiyle yapıldığı, delik kenarlarındaki çapaklardan ve münferit çekiç izlerinden anlaşılıyor.

Bulunduğu tarihten itibaren arkeoloji dünyasının da gündemine oturan kılıç, adak olarak sunulmuş. Kılıcın sol kenarında çivi yazısıyla Akadça olarak “ı-nu-ma du-ut-ha-lı-yalugal.gal kur a-as-su-wa u-hal lıQgır an-nu-tım a-naıskur be-li-su u-se-lı” yazılı cümle görülüyor.

‘‘Büyük kral Tuthaliya, Assuwa ülkesini yerle bir ettiği zaman bu kılıcı efendisi fırtına tanrısına adak olarak sundu’’ yazılı kılıcın savaş ganimeti olarak ele geçirilmesinden sonra üzerine yazıldığı tahmin ediliyor.