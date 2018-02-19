Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Yunus Emre Bağrıyanık, avukatı ve yakınları katıldı. Bağrıyanık savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti. ByLock kullanmadığını ileri süren sanık, yaklaşık 2 yıl örgüte bağlı evlerde kaldığını söyledi. Bağrıyanık, 3-4 kez örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, sohbeti evlerden sorumlu olan Yunus adındaki kişinin yaptığını anlattı. Evde kalmak için ücret ödemediğini dile getiren Bağrıyanık, "Yunus'un telefonuma ByLock yüklediğinden emin değilim. Yunus zaman zaman bizden telefonumuzu alıyordu. Telefonun şifresini de biliyordu. Bizden istediğinde söylüyorduk. Bizden kendi adımıza hat çıkarıp vermemizi de istiyordu ancak ben böyle bir işlem yapmadım." ifadesini kullandı. Sanık avukatı da müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını belirterek, tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Bağrıyanık'ı "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.