Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alına bilgiye göre, Ahi Evran Mahalllesi'nde Ahmet Kurt (26), anne ve babası işe gittikten sonra eve gelen 2 arkadaşıyla odasında vakit geçirdi. Odadaki 3 kişi daha sonra uykuya daldı. Kurt'un kardeşi, abisi ve arkadaşlarını uyandırmak için odaya girdi. Kurt'u uyandıramayan arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, yatağında hareketsiz halde bulunan Ahmet Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Kurt'un cenazesi, incelemenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden Kurt ile aynı odada bulan 2 arkadaşını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.