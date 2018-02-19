Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yapılan operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu A.S.F.F, O.S.O.K. ve K.Y.A.A'yı, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan A.S.F.F. ve O.S.O.K. hakkında sınır dışı kararı verilirken, K.Y.A.A. savcılıkça serbest bırakıldı.
Karabük’te DEAŞ oparasyonu
19.02.2018 - 17:09 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si hakkında sınır dışı kararı verilirken, biri serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yapılan operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu A.S.F.F, O.S.O.K. ve K.Y.A.A'yı, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Etiketler : karabük,deaş,haberler,
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