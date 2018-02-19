Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 HJ 008 plakalı otomobil ile 38 EK 650 plakalı otomobil çarpıştı. Bu sırada, Mehmet Baydır Bulvarı üzerinde yürüyen T.S., çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 38 EK 650 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında sıkışan T.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan T.S., tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller de çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.